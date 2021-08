Homem é morto e casa é incendiada em Catunda

O município de Catunda, localizado no Sertão dos Crateús, viveu uma madrugada de violência nesta quarta-feira, 25. Um homem de 30 anos foi morto a tiros na sede do Município e, em seguida, os criminosos atearam fogo em uma casa. Não há registros de feridos nesse incêndio. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso nem as motivações para os crimes, elucidadas. A SSPDS informou que a Polícia Militar fez buscas na região pelos suspeitos e a Delegacia Regional de Canindé, a 139 quilômetros de Catunda, abriu um inquérito para apurar o caso. A Perícia Forense do Estado (Pefoce) também esteve no local do crime.



Com população estimada para 2019 em 10.342 pessoas, Catunda é conhecida pela tranquilidade. O caso foi o primeiro homicídio no ano em Catunda, conforme dados da SSPDS. A última ocorrência de Crime Violento Letal e Intencional (CVLI) registrado no município, conforme a pasta, havia sido em abril de 2020. A vítima foi identificada como Willian Nascimento do Vale, de 18 anos, e foi morta a tiros.



Denúncias

A SSPDS reforçou que informações sobre o crime podem ser repassadas à Polícia através do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser repassadas diretamente para a Delegacia Regional de Canindé através do número (85) 3343-6813. Sigilo e anonimato são garantidos.

