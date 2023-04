Semana Santa: veja como evitar acidentes de trânsito durante as chuvas no Ceará

Os anos de 2020 e 2021 foram especialmente difíceis para os profissionais de saúde. Sob níveis de estresse nunca vistos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais trabalhadores da área precisaram lidar com a chegada da pandemia e todos os desafios profissionais e pessoais que ela acarretou. Os pacientes, por sua vez, também demandaram mais atenção, tanto na saúde física quanto na emocional. Por isso, nos últimos meses, a Unimed Fortaleza investiu em aprimorar suas estratégias de cuidado em todas as etapas dos processos desenvolvidos na Cooperativa.

Para compartilhar as atualizações, a Unimed Fortaleza lançou uma campanha de fim de ano intitulada “Corredor de Memórias”, em que a Cooperativa mostra detalhes das suas últimas realizações, como a inauguração do Espaço Saúde, o avanço na construção do Hospital Materno-Infantil e a chegada do Pronto Atendimento Virtual, que oferta teleconsultas para os beneficiários através do aplicativo Cliente Unimed Fortaleza. O novo serviço de ressonância magnética, oferecido no Hospital Unimed, também é um dos destaques.

“Colhemos grandes resultados e reconhecimentos por parte dos clientes e colaboradores. Criamos uma cooperativa forte com valores e cultura consolidados, tudo isso pensando em entregar o melhor para o nosso cliente. Ainda assim, a Unimed Fortaleza não se acomodou e continuou trabalhando para cuidar cada vez melhor das pessoas, especialmente durante o período desafiador da pandemia de Covid-19, quando nosso jeito de cuidar ficou ainda mais em evidência, transmitindo segurança e confiança para as pessoas”, ressalta a gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Fortaleza, Mariana Matos.

Neste ano, como reconhecimento da evolução do trabalho, a Cooperativa foi reconhecida como a marca mais lembrada em saúde no Ceará pelo prêmio Top of Mind, e recebeu honrarias como o Certificado de Acreditação PALC (Laboratório Unimed) e o selo Great Place to Work, em que foi eleita a melhor empresa para trabalhar no Ceará, a 24ª melhor do País e uma das 100 empresas com os melhores RHs do Brasil.

Confira campanha de fim de ano da Unimed Fortaleza e acesse o hotsite da campanha para outras informações sobre as novas estruturas e serviços.



