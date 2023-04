Feriadão da Semana Santa: quase toda a costa do Ceará tem mar próprio para banho

Fora de Fortaleza, apenas três locais apresentaram índice de poluição do mar abaixo do recomendado. Semace fez análise de limpeza da água em 12 de março

O feriadão da Semana Santa está propício para quem deseja curtir praia fora de Fortaleza. Ao contrário da Capital, que tem menos de um terço do mar próprio para banho, a maior parte do litoral cearense está com nível satisfatório de limpeza da água.

As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace). A análise foi feita pelo órgão em 12 de março e tem validade de um mês. As praias fora de Fortaleza (que têm coletas semanais) são verificadas com menos frequência devido à menor densidade populacional.

Mar próprio para banho no Litoral Leste do Ceará

No Litoral Leste do Ceará, apenas a praia do Pontal de Maceió, em Fortim, está imprópria para banho. A Praia do Batoque, em Aquiraz, e a de Canoa Quebrada, em Aracati, apresentam leitura "em alerta" — quando o índice de poluentes na água está acima do ideal, mas ainda em quantidade aceitável.

Os outros 14 dos 17 pontos de análise da Semace nesta parte do litoral indicam mar próprio para banho. A região tem praias com alto fluxo de turistas, como Porto das Dunas, também em Aquiraz; Praia das Fontes, em Beberibe; e Majorlândia, também em Aracati.

Litoral Oeste do Ceará: praias com boa balneabilidade

No Litoral Oeste a situação é similar. Há duas praias com mar impróprio para banho - Flecheiras, em Trairi, e Paracuru - e duas "em alerta": Arpoeiras, em Acaraú, e a vila de Jericoacoara.

O restante da região, que tem 18 pontos de coleta, está com mar próprio para banho. Os locais onde a água apresenta bom índice de limpeza incluem praias como Cumbuco, em Caucaia; Lagoinha, em Paraipaba; e Camocim.

