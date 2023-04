Chuvas no Ceará: madrugada concentra precipitação no Litoral

A madrugada desta quinta-feira, 6, teve a chuva no Ceará concentrada no Litoral de Fortaleza. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, até cerca de 1 hora, a precipitação teve apenas focos isolados nas macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Após esse horário, passou a chover continuamente no Litoral de Fortaleza.

No final da madrugada, os ventos a Oeste levavam a chuva também para o Litoral do Pecém. No Litoral Norte, por fim, há um início de precipitação que, no entanto, segue ainda limitado ao mar.

Para esta quinta-feira, a expectativa da Funceme é de que o tempo siga fechado em todo o Estado. Ao longo da manhã e da tarde, deve chover em todas as macrorregiões. O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado no Ceará.

