Sete trechos das estradas do Ceará estão liberados e dois continuam bloqueados

Alguns trechos de estradas que foram afetados pelas fortes chuvas registradas no Estado foram liberados após passarem por manutenção. Mas mesmo com a liberação, a Superintendência de Obras Públicas reforça que as sinalizações sejam respeitadas, em especial as presentes nas pistas ainda interditadas. Veja os trechos liberados, parcialmente bloqueados e bloqueados.

Trechos liberados

No Litoral Oeste/Vale do Curu, os trechos da CE-243, trecho de Uruburetama a Itapajé, a CE-168, de Itapipoca a Itapajé foram liberados nesta quarta-feira, 5. A CE-240, em Miraíma (a 2 km da sede no sentido Itapipoca) também segue liberada, mas o recomendado é seguir atento à sinalização das estradas.

Na região da Ibiapaba, a CE-311, de Viçosa do Ceará a Santa Terezinha, foi liberado, mas a Superintendência recomenda que o trecho seja evitado em dia de chuvas intensas. Devido às fortes precipitações registradas na região, há riscos de deslizamento de barreiras.

No Sertão Central, a CE-168, de Boa Viagem a Pedra Branca foi liberada nesta terça-feira, 4. A CE-166 entre Senador Pompeu e Piquet Carneiro também está liberada. No Cariri, a CE- 393, em Rosário, distrito de Milagres, também foi liberada, mas a SOP orienta que os condutores tenham atenção ao trafegar no local.

Trechos parcialmente bloqueados

Na região de Crateús, o trecho da CE-265 na Serra de Poranga está com bloqueio parcial após deslizamento de barreira e vegetação, além do excesso de lama. Na Ibiapaba, a CE-321 de São Benedito à localidade de Lapa também está com bloqueio parcial em virtude de dois pontos da rodovia que precisam de maior atenção.

No Cariri, a CE-166, de Santana do Cariri a Nova Olinda, a rodovia apresenta pontos de erosão e opera com parte da pista bloqueada. As equipes estão aguardando a redução das chuvas para dar seguimento ao trabalho de recuperação do trecho.

Trechos bloqueados

No momento, apenas dois trechos estão bloqueados. Na CE-464, no distrito de Vazantes, em Aracoiaba, no Maciço de Baturité, a via sofreu rompimento após extravasamento de barragem e está interditada nos dois sentidos.

E no Cariri, a CE-384, no trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba, está bloqueada nos dois sentidos devido ao rompimento da pista durante as chuvas.



