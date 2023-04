Crato registra maior chuva das últimas 24h no Ceará; veja previsão

Crato, cidade da região do Cariri, teve a maior chuva do Ceará entre as 7 horas de quarta-feira, 5, até as 7 horas desta quinta-feira, 6. O município registrou 48 milímetros (mm), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste mesmo período, pelo menos 51 municípios tiveram registro de chuvas. Altaneira e Fortaleza também tiveram algumas das maiores chuvas das últimas 24 horas, ambas com 39 mm.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (06/04)

1. Crato (Posto: CRATO): 48 mm

2. Altaneira (Posto: ALTANEIRA): 39 mm

3. Fortaleza (Posto: MESSEJANA): 39 mm

4. Baturité (Posto: HOTEL VALE DAS NUVENS): 37.8 mm

5. Bela Cruz (Posto: PRATA): 30.4 mm

6. Granja (Posto: PESSOA ANTA): 30 mm

7. Milhã (Posto: CARNAUBINHA): 27 mm

8. Russas (Posto: RUSSAS): 23.8

9. Maranguape (Posto: FAZENDA COLUMINJUBA): 22 mm

10. Santa Quitéria(Posto: MACARAU): 22 mm

Ceará registra chuvas em 51 municípios; veja previsão para os próximos dias

Segundo a previsão divulgada pela Funceme, há condições propícias para chuvas em todo o Ceará. Nesta quinta-feira e na sexta-feira, 7, os maiores acumulados devem ocorrer nos extremos do estado, como na faixa litorânea, Ibiapaba, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

O sistema que influencia nas precipitações do Estado é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). As chuvas também estão relacionadas ao sistema de brisa, interações dos ventos com o relevo, com o calor e com a umidade.

