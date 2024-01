Sesc

Natal Solidário: o encanto e a alegria se espalham por bairros da Capital e de Caucaia

Este é o segundo ano que o Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc e do Senac, leva às praças de Fortaleza e ao Sesc Caucaia, educação, lazer, cultura, recreação e prestação de serviços no período natalino