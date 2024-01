Natal Solidário: o encanto e a alegria se espalham por bairros da Capital e de Caucaia

Este é o segundo ano que o Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc e do Senac, leva às praças de Fortaleza e ao Sesc Caucaia, educação, lazer, cultura, recreação e prestação de serviços no período natalino

O Natal Solidário do Sistema Fecomércio levou às praças de Fortaleza e ao Sesc Caucaia uma intensa programação com ações de saúde, educação, lazer, cultura, recreação e muita prestação de serviços. O projeto, realizado nos meses de novembro e dezembro, representa a culminância das ações que o Sistema realiza ao longo do ano para a população e tem o objetivo de estimular o encontro, a interação e a sociabilidade por meio dos programas do Sesc e do Senac.

Este foi o segundo ano do projeto que alcançou mais de 25 mil pessoas com ações gratuitas no Sesc Caucaia e nos bairros do Henrique Jorge, Jóquei Clube, Bonsucesso, Sapiranga, Parque Santa Maria, Conjunto José Walter, Conjunto Palmeiras, Álvaro Weyne e Carlito Pamplona.

“Agradecemos pela confiança e, com o verdadeiro significado do Natal, continuaremos trabalhando em uma corrente do bem e buscando sempre fortalecer o segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus trabalhadores”, disse o presidente do Sistema Fecomércio, deputado federal Luiz Gastão Bittencourt, idealizador do projeto.