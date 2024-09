Empresa investe em IA e outras tecnologias para segurança em condomínios

“Nos destacamos no mercado por toda a tecnologia por trás de cada um dos serviços que prestamos. Temos aplicativos de desenvolvimento próprio, que garantem melhoria contínua das atividades e gestão de cada um dos clientes. Nossos sistemas com inteligência artificial identificam falhas ou oportunidades para que assim possamos evoluir em cada entrega e garantir a satisfação dos nossos clientes”, indica Vicente.

ExpoMarket Condomínios



O Grupo Servnac integra a programação da ExpoMarket Condomínios, feira que apresenta os melhores fornecedores de produtos e serviços do mercado condominial, palestras com grandes nomes locais e nacionais do mercado e rodadas de negócios. Realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN, o evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza, e conta com programação atrativa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da feira.



Durante o evento, o Grupo Servnac aborda como tema principal os níveis de segurança, apresentando ao público os detalhes de um circuito completo de proteção. “Estamos super animados com esse momento, já participamos há vários anos. Acreditamos que eventos como esses são importantes para apresentarmos todas as melhores soluções, de forma integrada”, relata Vicente.