Condomínio com alta taxa de inadimplência? Saiba o que fazer

Quando a taxa de inadimplência em condomínios é alta, é provável que o orçamento fique no vermelho, e sair do negativo sem atividades que geram lucro pode ser desafiador. Nesse cenário, a MyBlue leva a solução. A empresa, especialista no segmento de garantia de taxas condominiais, é uma das participantes do ExpoMarket Condomínios. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza.

A flexibilidade e a desburocratização são os pilares da MyBlue. Com descontos de até 30% nos encargos, condições excelentes de parcelamento, agilidade no atendimento, contrato sem multa rescisória e compra de passivos de condomínios, a empresa se dedica 100% para deixar o orçamento do cliente no azul.

Outro objetivo da MyBlue é garantir a independência dos condomínios. Nesse sentido, o empreendimento investe em educação para os síndicos e profissionais do segmento condominial, promovendo, mensalmente, eventos gratuitos e certificados com especialistas da área.



Atualmente, a MyBlue já conta com cerca de 100 clientes e mais de 10 mil apartamentos garantidos, com ações no Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Paraíba. A expectativa é de que, nos próximos seis meses, sejam implantadas novas sedes da empresa nas demais capitais nordestinas.

“O nosso tipo de cliente, via de regra, são condomínios populosos, acima de 100 apartamentos, em média, nos quais a inadimplência impacta bastante na administração, sendo mais alta do que a previsão orçamentária. Também nos procuram quando existe a necessidade de se programar para ter uma segurança financeira, já que a inadimplência gera um déficit de caixa muito grande”, explica o CEO da MyBlue e fundador do grupo ApoioCob, Raphael Fontoura.

A MyBlue nasceu da junção de dois grandes grupos empresariais: o grupo FAN, multinacional nordestina que atua em diversos segmentos, e o grupo ApoioCob, que atua no segmento de cobrança.

A MyBlue é uma das participantes da ExpoMarket Condomínios, feira que apresenta os melhores fornecedores de produtos e serviços do mercado condominial. Também serão realizadas palestras com grandes nomes locais e nacionais do mercado e rodadas de negócios.

Realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN, o evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza, e conta com programação atrativa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da feira. Segundo Raphael, o momento é uma oportunidade não só para profissionais do segmento, mas também para moradores. Assim, ambas as partes podem ter acesso às últimas tendências da área e às metodologias de trabalho dentro de um condomínio, levando para dentro de casa melhorias e soluções de convivência.