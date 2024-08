Feira conectará fornecedores e síndicos de condomínios no RioMar Fortaleza

Expomarket Condomínios promove integração e atualização no setor condominial com palestras, expositores e rodadas de negócios em dois dias de evento

Fornecedores do setor de condomínios, síndicos, gestores, administradores e conselheiros condominiais já podem se programar para a quarta edição do Expomarket Condomínios. A feira vai oportunizar atualização sobre as novidades do setor com palestras ministradas por grandes nomes do mercado local e nacional, além de exposições e rodadas de negócios.



Realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN, o evento vai ocorrer nos dias 25 e 26 de outubro, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza, e conta com programação atrativa. As inscrições são gratuitas, devendo ser realizadas no site oficial da feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A quarta edição do Expomarket Condomínios chega com a proposta de capacitação e formação visando, também, os síndicos não profissionais, contribuindo para que esses gestores possam acompanhar o desenvolvimento do setor, que só cresce no Brasil.