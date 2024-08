Saiba mais sobre gestão e segurança condominial no Expomarket Condomínios

Evento realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN ocorre em outubro com fornecedores, oportunidades de negócio e grandes nomes do mercado

“Desafios da gestão condominial” e “Certificação de combate à incêndios” são alguns dos temas que serão abordados na quarta edição do Expomarket Condomínios. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza, e reúne as principais novidades do setor com especialistas do mercado local e nacional. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da feira.



Realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN, o Expomarket Condomínios conta com palestras, exposições e rodadas de negócios. Saulo Venâncio é um dos especialistas convidados para o evento. Presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE) e sócio e síndico profissional da Informma Síndicos, ele apresenta ao público os “Desafios da gestão condominial”.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gestão condominial é a união entre pessoas e processos. Eventos como esse são importantes porque educam e informam o mercado que, hoje, é muito carente de informação. Quando eu tenho pessoas que se capacitam, a gestão dos condomínios acaba sendo mais profissional”, indica.