Por que terceirizar a administração condominial otimiza a gestão de síndicos

Treinamentos e requalificações periódicas são oferecidos a todos os colaboradores do Grupo Atitude. A ideia é melhorar a prestação de serviços nos condomínios em que atuam. Crédito: Divulgação

Em meio a tantos outros compromissos envolvendo a gestão condominial, síndicos profissionais ou informais podem encontrar na terceirização das atividades de administração a oportunidade para desafogar o volume de trabalho burocrático e focar em questões estratégicas para melhorar a qualidade de vida no condomínio. Essa é a proposta do Grupo Atitude, cuja atuação soluciona todas as questões envolvendo administração de condomínios, oferecendo serviços de mão de obra terceirizada, administração financeira e segurança patrimonial. A empresa é uma das patrocinadoras da 4ª edição do Expomarket Condomínios, feira realizada pelo O POVO e pelo O POVO CBN e programada para os dias 25 e 26 de outubro.

Leia mais: Feira conectará fornecedores e síndicos de condomínios no RioMar Fortaleza “A administração condominial vem para otimizar a gestão do síndico”, afirma Paulo Aragão, CEO da Atitude. “A grande questão desse serviço é conseguir fazer com que o cliente realmente tenha uma gestão otimizada. Então, ao invés de designar o tempo dele para resolver questões sobre o funcionário, ele vai investir esse tempo para fazer outras coisas”, explica. O serviço de administração condominial da Atitude engloba controle financeiro, manutenção, contratação de serviço, assessoria em assembleia e resolução de problemas. "Nossos profissionais especializados estão mais aptos a lidar com conflitos entre condôminos e a mediar situações delicadas, resultando em uma convivência mais harmoniosa e uma gestão mais eficaz", destaca Paulo Aragão.

Quem experimentou, recomenda. “Sou síndica profissional há mais de cinco anos e a minha dica para todos os síndicos é: terceirizem a sua mão de obra! Estou com a Atitude em alguns condomínios e ela consegue trazer um diferencial desde a apresentação da proposta até a finalização do atendimento. Os colaboradores da Atitude gostam de fazer parte da empresa e isso os tornam profissionais de excelência”, avalia a síndica Helaine Torres. No serviço de terceirização da mão de obra, a responsabilidade do condomínio é repassada para a empresa administradora. Por isso, a Atitude disponibiliza uma série de profissionais nas áreas de limpeza e conservação, manutenção predial, serviços de copa e portaria, com funções que incluem recepcionistas, telefonistas, motoristas, entre outras. Veja o que esse serviço da Atitude inclui:



recrutamento e seleção de colaboradores



contratação



salários



vale-alimentação



vale-transporte



fardamentos



treinamentos periódicos



supervisão do trabalho do colaborador



avaliação do serviço do colaborador



férias



substituição de funcionários



desligamentos "Toda responsabilidade do funcionário passa a ser da Atitude. Se o funcionário por acaso sofrer algum tipo de acidente e precisar se ausentar, nós temos por obrigação repor outro colaborador para suprir as atividades dele”, afirma Paulo Aragão. A empresa dispõe de um setor para atender todas as demandas de clientes e de um setor de RH próprio para escolher o melhor colaborador para o perfil do condomínio. O grupo também possui uma equipe de supervisão operacional que conta com rotas diurnas e noturnas. Leia mais: Saiba mais sobre gestão e segurança condominial no Expomarket Condomínios

Outro serviço do Grupo Atitude é o da área de segurança patrimonial. A Atente Segurança vem para atender os mais altos níveis de exigência e garantir proteção e bem-estar aos clientes, sendo a empresa do Grupo Atitude responsável pelos serviços de vigilância patrimonial e escolta armada. O serviço conta com frota própria de veículos, que inclui motos e viaturas, e atende a demandas por uma segurança mais eficaz, atuando tanto com segurança armada quanto desarmada. Por fim, o serviço de administração financeira do Grupo Atitude atua resumindo todas as questões administrativas do condomínio, como prestação de contas e contas a pagar, dispondo de uma equipe de consultoria disponível em horário comercial para prestar suporte nas demandas que o síndico vier a ter.



Sobre o Grupo Atitude O Grupo Atitude atua há 17 anos no mercado, oferecendo serviços de terceirização de mão de obra, administração de condomínios e segurança patrimonial. Com sede em Fortaleza e filiais em Teresina e João Pessoa, a empresa opera em todo o Brasil, com foco na região Nordeste. O Grupo atende clientes de diversos segmentos, incluindo condomínios, indústrias, hospitais, escritórios, escolas e faculdades. O Grupo Atitude é certificado pelo Great Place to Work (GPTW) como um dos melhores lugares para se trabalhar no Ceará e possui a certificação ISO 9001. Essa certificação garante que os processos organizacionais da empresa sejam executados de maneira eficiente, proporcionando segurança aos clientes em todas as etapas, desde a contratação até a execução dos serviços.