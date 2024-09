Gestão de condomínios ganha novo cenário com a profissionalização de síndicos

Serviços de gestão condominial desenvolvidos por profissionais especializados têm sido mais requisitados com novas perspectivas mercadológicas. Crédito: Divulgação/Freepik

A gestão de condomínios tem passado por muitas mudanças, com um aumento na complexidade das responsabilidades administrativas e financeiras. Esse novo cenário será abordado na palestra "Finanças para síndicos", ministrada por Sérgio Gouveia, que ocorrerá durante o evento ExpoMarket Condomínios 2024. A palestra é gratuita e destinada a síndicos que estão começando na função ou que buscam aprimorar suas habilidades em administração financeira. O ExpoMarket Condomínios 2024 vai ocorrer nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Expansão, Piso L3. As inscrições para o público já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do evento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A palestra vai resumir os principais tópicos que Sérgio aborda em seu livro homônimo, "Finanças para síndicos". Administrador de empresas com MBA em finanças e certificado em Gestão e Estratégia pela Fundação Dom Cabral, o foco vai ser a aplicação prática das finanças no contexto dos condomínios, oferecendo uma base para que os participantes compreendam conceitos essenciais da área, como previsão orçamentária, gestão de contas e financiamentos.

Em entrevista ao O POVO, Sérgio explica as implicações da falta de uma preparação prévia de muitos síndicos, que frequentemente assumem a função sem formação específica em administração, finanças, contabilidade ou direito. Segundo o especialista, o mercado tem passado por muitos fenômenos que têm moldado estruturalmente a forma de administração condominial, a começar com a oferta dos chamados “síndicos profissionais”, que ele prefere nomear “síndicos externos”. Quanto aos síndicos ditos “não profissionais”, Sérgio chama de “síndicos moradores”. A justificativa? Essa ainda não é uma profissão regulamentada. Mas há um outro fator para a adoção dessas nomenclaturas. De acordo com o especialista, os síndicos externos teoricamente deveriam ser mais preparados do que a média, mas “nem sempre é verdade”. “Eu vejo muitos moradores fazerem uma gestão extremamente profissional. Seja porque têm formação ou porque já exercem isso nas suas vidas profissionais, eles trazem todas essas práticas, essas ferramentas para a gestão do condomínio e acabam fazendo uma gestão realmente de excelência mesmo”, defende.

O mercado tem visto um crescimento na oferta de serviços de gestão condominial por parte de profissionais especializados. Essa tendência reflete a crescente complexidade das demandas legais, contábeis e operacionais associadas à gestão de condomínios, que agora frequentemente incluem a administração de áreas comuns amplas e diversas, como clubes, lavanderias e mercados. “No passado, a gente tinha apartamentos enormes com nenhuma área comum, era basicamente o salão social e às vezes um salão de festa. Hoje o que você vê é o contrário, são pequenos apartamentos com verdadeiros clubes lá embaixo. E esses clubes, digamos assim, precisam ser geridos pelo síndico”, explica. “O síndico de repente se vê com duas piscinas, uma sala, três quadras de tênis, tem uma lojinha lá dentro agora, tem uma lavanderia, tem um mercadinho, tem mais funcionários, tem um sistema de segurança, tem um monte de outras coisas que se agregam”, descreve Sérgio Gouveia. Administrar isso tudo, agora, é função para pessoas com um nível mais elevado de profissionalização de gestão.

“A oferta de eventos como esse é extremamente pertinente, porque eu vou compartilhar informações como essas, no mínimo para que alguns síndicos que estão iniciando ou que já estão desenvolvendo a atividade tenham um nível mais elevado de consciência do que vai ser requerido deles, porque no final das contas é sempre essencial a gente lembrar que o síndico é responsável civil e criminalmente por todos os atos e omissões da administração do condomínio”, alerta o especialista. “Se o condomínio não tiver dinheiro para fazer o que é preciso ser feito, não vai acontecer rigorosamente nada. A única coisa que você faz sem dinheiro são dívidas”, aponta Sérgio Gouveia. Dicas do especialista

Confira, abaixo, quatro dicas práticas elaboradas por Sérgio Gouveia para manter uma gestão eficaz das finanças condominiais:

Elaborar uma previsão orçamentária detalhada: É essencial analisar todas as receitas e despesas do condomínio para garantir que os recursos disponíveis cubram todos os gastos previstos. Controlar a inadimplência: Monitorar e considerar a inadimplência nas contas do condomínio é fundamental para evitar déficits financeiros. Avaliar a qualidade dos gastos: Realizar uma análise criteriosa das despesas para identificar e eliminar redundâncias e ineficiências que possam drenar recursos do condomínio. Estar aberto a mudanças: É importante revisar e atualizar constantemente as práticas de gestão, adotando novos processos e tecnologias para melhorar a administração do condomínio e acompanhar as tendências do mercado. Sobre Sérgio Gouveia

Administrador de empresas, MBA em finanças, Certificado em Gestão e Estratégia pela Fundação Dom Cabral. Professor e treinador de professores, ex-diretor de empresas, autor do livro Finanças para Síndicos e síndico morador há mais de 12 anos. Colunista condominial, palestrante, mentor e influenciador no perfil @derepentesindico no Instagram e no Youtube.

Exponha sua empresa no ExpoMarket Condomínios!

Se você é um fornecedor do mercado condominial, não fique de fora! Entre em contato pelo WhatsApp: (85) 9 9759 3984 ou pelo e-mail: [email protected], converse com um consultor de negócios e conheça as diversas formas de participação no evento.