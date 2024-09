Contadores cearenses: conheça quem domina as tendências da contabilidade

Os dias de calcular por calcular ficaram no passado. A contabilidade de hoje é estratégica e aliada das ferramentas tecnológicas. É elo entre entidades públicas e privadas, e tem nas mãos o poder de alavancar sonhos. É intelectual e humana, é digital e presente. É o que o empresário precisa para prosperar, e o que o governo utiliza para fiscalizar.



No caderno especial Contadores Cearenses, profissionais trazem os desafios e inovações da área. Falam sobre revolução digital, humanização, multidisciplinariedade, reforma tributária e, principalmente, a missão de transformar números em resultados.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O conteúdo também conta com o presidente da Fenacon, Daniel Coêlho, e o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Fellipe Guerra, falando sobre o cenário atual do setor e as oportunidades da profissão diante da reforma tributária.