Ações Contabilidade: A contabilidade humanizada

Para o contador Wellington Freitas, a criação de vínculos é fundamental para exercer o papel de contribuir com o empresário na tomada de decisões

Na era digital, pode parecer mais fácil deixar as relações humanas de lado. Não é o caso do contador Wellington Freitas. À frente do escritório Ações Contabilidade, fundado em 2009, o profissional entende o fator humano como um aspecto essencial na área. Afinal, por trás de todos os números, existe sempre uma pessoa.

“A contabilidade é uma ferramenta muito útil para a tomada de decisão dentro de uma empresa, para fortalecer o negócio e mantê-lo de pé”, diz o especialista. Assim, o papel do contador é traduzir os dados necessários para que o empresário possa escolher o melhor caminho para a saúde do negócio, seja em relação a impostos, local para abrir uma empresa ou outros aspectos.

Na visão de Wellington, a melhor forma de cumprir essa missão é criar vínculos e se aproximar dos clientes. “Quando você conhece e entende bem o seu cliente, você pode observar certas coisas que, às vezes, pelo telefone ou por um e-mail, você não observa. Podemos orientar melhor”, explica.