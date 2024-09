Grupo Dominus: Elo entre sociedade, economia e poder público

O contador é um parceiro estratégico para os negócios, indo além de apenas um profissional operacional. Essa é a visão da CEO e sócia do Grupo, Karla Carioca. Parte da Dominus desde 2011, ela define o contador como um radar que auxilia as empresas a seguirem o melhor caminho.

Nesse sentido, o Grupo Dominus tem foco em resolver o problema do cliente e apresentar soluções com um atendimento personalizado. Indo além da contabilidade, alguns dos serviços prestados pela empresa são auditoria interna, auditoria contábil, consultoria e registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“Realizamos um diagnóstico de qual é a situação, o que o cliente está enfrentando e qual a necessidade. Então, analisamos com a nossa equipe multidisciplinar. Cada negócio tem um supervisor. Depois vamos ver quais as possíveis soluções e apresentamos ao cliente, para que possamos escolher qual opção é a mais adequada para a realidade dele no momento e para os objetivos futuros”, descreve a CEO.

Vice-presidente técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE), Karla acredita que um dos grandes desafios na contabilidade é conciliar as diferentes tributação entre os estados e países com a estratégia do cliente.

Uma sociedade sem contabilidade é...