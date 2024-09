Conecta Consultoria Contábil: A capacidade de ser polivalente

A contabilidade do “feijão com arroz” está enfraquecida, e é preciso ir além do que se aprendeu nos livros. Quem defende o pensamento é o fundador da Conecta Consultoria Contábil, Adolfo Ciríaco. À frente da empresa há 15 anos, o empresário contábil aposta na relação estreita com o cliente como diferencial no mercado.

“Quando eu iniciei minha carreira, em 2002 ou 2003, o contador era muito reconhecido como um agente de burocracia, sendo requerido no momento de solucionar o problema. À medida que o tempo foi passando, essa relação com o profissional mudou”, indica Adolfo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o especialista, a digitalização da contabilidade e a automatização dos processos, comumente exemplificadas em ferramentas como notas eletrônicas, declarações digitais e operações financeiras mais simples, exigiram do contador uma participação diferente e mais expressiva. Nesse cenário, Adolfo defende que o contador deve fazer mais do que apurar tributos.