Plannea Gestão e Contabilidade: Uma consultoria estratégica

Em tempos de revolução digital e automação com ferramentas de Inteligência Artificial (IA), o papel do ser humano é utilizar a tecnologia como trampolim para potencializar resultados. Esse é o caminho de Fabrício Maia, Eduardo Fontes, Fernando Marques e Eduardo Braga, sócios da Plannea Gestão e Contabilidade. A empresa, que começou em uma salinha, há 17 anos, hoje, conta com cerca de 140 funcionários e sedes em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

“O que eu percebi é que nenhum cliente sai de casa para contratar um contador, mas sim alguém que possa ajudá-lo no seu sonho: a empresa. Nossa função é bem maior do que calcular imposto ou folha de pagamento. Nós apresentamos soluções de como ele pode melhorar, continuamente, o negócio dele”, explica Eduardo Fontes.

Fundador da Plannea, ele defende que o profissional de contabilidade tem que ser multidisciplinar, ter uma visão empreendedora e saber se colocar no lugar do empresário, entendendo de áreas como finanças, tributos, setor pessoal, marketing, recrutamento de seleção e mercado financeiro.



Assim, o diferencial do escritório é oferecer uma contabilidade estratégica. “Decidimos criar um setor de relacionamento com o cliente, no qual nossos melhores colaboradores pensam em estratégias para as empresas a partir das informações que o setor operacional produz”, descreve o sócio Fabrício Maia. Cerca de 140 funcionários atuam nas sedes de Fortaleza e Juazeiro do Norte da Plannea Crédito: JoaoFilho Tavares Ele avalia que a demanda por essa abordagem é uma tendência que veio para ficar. O profissional explica que, principalmente após as dificuldades econômicas causadas pela pandemia, os empresários entenderam a necessidade de serem acompanhados por uma contabilidade ativa.



“Quem não estiver com os números na ponta do lápis, fica para trás. Hoje, é no detalhe, a concorrência é muito grande. Então, eu vejo que o contador tem um papel muito importante na sociedade, porque tudo é uma cadeia. Se um empresário não tiver bem financeiramente, ele não vai contratar, vai ter funcionário desempregado, e vamos ter problemas, como a fome”, defende.

Nesse sentido, a Plannea trabalha para antecipar os possíveis problemas de cada cliente, apostando em um relacionamento forte com as empresas e investindo em gestão tributária e na gestão de risco. Os clientes são acompanhados, mensalmente, por contadores especializados e um gestor.

Com abrangência nacional, em mais de dez estados, Fabrício aponta para o desafio de se adaptar às diferenças regionais de cada localidade. “Atendemos todos esses estados com a mesma equipe e fazemos vários treinamentos com nossos funcionários. Sempre falamos para que eles tentem se colocar no lugar do cliente. É um trabalho de empatia”, diz.



Para o sócio Fernando Marques, o suporte personalizado será ainda mais necessário nos próximos anos, devido à reforma tributária. "Esse ambiente de reforma vai exigir que o contador esteja cada vez mais próximo das empresas, alinhando estratégias de tributos e equilibrando os contratos com parceiros de negócios. Essa especialização em vários segmentos nos credencia com a expertise de entender a dor do cliente e oferecer soluções", garante.