HMIT Tecnologia: O poder da inteligência fiscal automatizada

Carro-chefe da empresa, o NFe Master é uma solução com 14 anos de desenvolvimento contínuo, que permite automatizar de 75% a 90% do processo de “aquisição ao registro fiscal”. A ferramenta captura e gerencia todos os documentos fiscais eletrônicos envolvidos no processo de aquisição de bens e serviços de uma empresa, além de integrar diretamente ao seu sistemade gestão (ERP). A solução já está presente em todos os estados e funciona em mais de 1.100 municípios do País.



Além disso, há dois anos a HMIT Tecnologia começou a incorporar vários autômatos com uso de IA, que otimizam o trabalho de forma significativa e permitem que a equipe foque no tratamento das exceções e de atividades mais estratégicas. De acordo com Haroldo, essa abordagem reduz riscos de passivos fiscais e elimina tarefas manuais e erros, assim como diminui as atividades de conciliação e reduz o tempo de fechamento mensal.

“Quando um fornecedor emite uma nota fiscal (NFe), o documento eletrônico é capturado por nossos autômatos e inicia um processo de monitoramento de tudo que acontece. Contratou uma transportadora, capturamos o conhecimento de transporte (CTe), carregou o caminhão, obtemos as informações da carga (MDFe) e os registros de passagem em postos fiscais. Ao chegar ao destino, nosso cliente atualiza as informações com um clique”, descreve o CEO.