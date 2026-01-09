Enem 2025: resultado sai dia 16; veja como consultar a nota

O resultado do Enem 2025 será divulgado em 16 de janeiro / Crédito: Divulgação/Ministério da Educação

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será divulgado em 16 de janeiro, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na tarde desta sexta-feira, 9. Três dias depois começam as inscrições para o Sisu 2026, no dia 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro, com oferta de 274,8 mil vagas em cursos de graduação gratuitos de instituições públicas de todo o País.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula nas instituições a partir de 2 de fevereiro, conforme o cronograma definido no edital.

Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, também pelo portal do Sisu. As instituições poderão utilizar essa lista ao longo de todo o ano para preencher vagas que não forem ocupadas inicialmente.

Enem 2025: quem pode participar do Sisu

Para concorrer a uma vaga no Sisu 2026, é necessário:



No momento da inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro socioeconômico e indicar se deseja concorrer às modalidades de reserva de vagas ou a ações afirmativas próprias das instituições. Será permitida a escolha de, no máximo, uma ação afirmativa por tipo, conforme as regras do edital.

Vagas remanescentes

Após o encerramento das convocações da lista de espera, as instituições poderão ofertar eventuais vagas não ocupadas por meio de um aditivo ao termo de adesão ao Sisu. Apenas candidatos que tenham participado da edição regular do Sisu 2026 poderão manifestar interesse nessas vagas.

Onde consultar o edital

O edital completo do Sisu 2026 foi publicado pelo Ministério da Educação no dia 23 de dezembro e está disponível no site oficial do governo federal.