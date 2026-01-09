Enem 2025: resultado sai dia 16; veja como consultar a nota

Enem 2025: resultado sai dia 16; saiba como consultar e os próximos passosTrês dias depois começam as inscrições para o Sisu e seguem até 23 de janeiro; veja passo a passo de como consultar o resultado do Enem 2025
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será divulgado em 16 de janeiro, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na tarde desta sexta-feira, 9.
Três dias depois começam as inscrições para o Sisu 2026, no dia 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro, com oferta de 274,8 mil vagas em cursos de graduação gratuitos de instituições públicas de todo o País.
Esta será a maior edição do programa em número de instituições participantes, segundo dados do Ministério da Educação (MEC).
A principal novidade desta edição é que o candidato poderá disputar as vagas usando a melhor nota obtida entre as três últimas edições do Enem: 2023, 2024 ou 2025. O próprio sistema fará a escolha automática da nota mais vantajosa, de acordo com o curso pretendido.
Enem 2025: passo a passo de como consultar o resultado
- Para conferir o resultado, é preciso acessar a Página do Participante neste link.
- O usuário deve usar os dados de seu login único do governo federal.
- Caso o aluno tenha esquecido a senha, o sistema permite recuperá-la.
- É preciso inserir o CPF no campo indicado, selecionar "Avançar" e clicar no link "Esqueci minha senha".
- O sistema apresentará algumas opções para recuperar a conta: validação facial, bancos credenciados, internet banking, e-mail e celular.
Enem 2025: inscrição do Sisu é gratuita e feita pela internet
A inscrição no Sisu é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Cada candidato poderá escolher até duas opções de curso, indicando instituição, turno e local de oferta.
Assim como na edição anterior, o processo seletivo terá apenas uma etapa de inscrição, válida para as vagas ofertadas ao longo de todo o ano letivo de 2026.
O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula nas instituições a partir de 2 de fevereiro, conforme o cronograma definido no edital.
Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, também pelo portal do Sisu. As instituições poderão utilizar essa lista ao longo de todo o ano para preencher vagas que não forem ocupadas inicialmente.
Enem 2025: quem pode participar do Sisu
Para concorrer a uma vaga no Sisu 2026, é necessário:
- Ter concluído o ensino médio
- Ter participado de pelo menos uma das edições válidas do Enem (2023, 2024 ou 2025)
- Não ter zerado a redação
- Não ter se inscrito no Enem como treineiro
O edital reforça que apenas candidatos com ensino médio concluído poderão efetivar matrícula no ensino superior.
Cursos com início no primeiro ou segundo semestre
As vagas ofertadas no Sisu 2026 incluem cursos com início das aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre. O candidato deve verificar essa informação antes de se inscrever, já que não é possível escolher o semestre de ingresso, que será definido conforme a classificação no curso.
Cotas e ações afirmativas
O Sisu mantém a reserva de vagas prevista na Lei de Cotas, beneficiando estudantes de escolas públicas, de baixa renda, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.
No momento da inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro socioeconômico e indicar se deseja concorrer às modalidades de reserva de vagas ou a ações afirmativas próprias das instituições. Será permitida a escolha de, no máximo, uma ação afirmativa por tipo, conforme as regras do edital.
Vagas remanescentes
Após o encerramento das convocações da lista de espera, as instituições poderão ofertar eventuais vagas não ocupadas por meio de um aditivo ao termo de adesão ao Sisu. Apenas candidatos que tenham participado da edição regular do Sisu 2026 poderão manifestar interesse nessas vagas.
Onde consultar o edital
O edital completo do Sisu 2026 foi publicado pelo Ministério da Educação no dia 23 de dezembro e está disponível no site oficial do governo federal.
Com informações de Mariah Salvatore