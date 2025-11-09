Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quando sai o gabarito do Enem 2025? Veja a data oficial

Gabaritos oficiais já possuem data programada de divulgação, que neste ano conta com exceção por conta da COP30; confira data oficial do Enem 2025
Autor Arthur Albano
Arthur Albano Estagiário
O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 9, com questões sobre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Os estudantes ainda responderão itens sobre Matemática e Ciências da Natureza antes da liberação do gabarito oficial.

Após a finalização da prova, instituições de ensino já compartilharam gabaritos extraoficiais com os participantes, ou seja, que não estão relacionados com a autoridade oficial do exame, o Ministério da Educação (Mec).

Confira quando sai o gabarito oficial do Enem 2025 a seguir.

Quando sai o gabarito do Enem 2025?

A data prevista para a liberação dos cadernos de questões e suas respostas é 28 de novembro, com disponibilização do gabarito no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O resultado será apresentado 10 dias depois da última aplicação da prova, em 16 de novembro, com 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão o gabarito publicado até 19 de dezembro, por conta da realização das provas em datas diferentes devido à COP 30.

