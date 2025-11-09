Quando sai o gabarito do Enem 2025? Veja a data oficial

Gabaritos oficiais já possuem data programada de divulgação, que neste ano conta com exceção por conta da COP30; confira data oficial do Enem 2025

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 9, com questões sobre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Os estudantes ainda responderão itens sobre Matemática e Ciências da Natureza antes da liberação do gabarito oficial.

Após a finalização da prova, instituições de ensino já compartilharam gabaritos extraoficiais com os participantes, ou seja, que não estão relacionados com a autoridade oficial do exame, o Ministério da Educação (Mec).