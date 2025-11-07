Enem 2025: o que tem no 1º dia de prova? Veja horário e mais

Enem 2025: o que tem no 1º dia de prova? Veja horário e maisA prova do Enem costuma demandar grande energia. Por isso, estar bem preparado para esse momento inicial faz diferença no desempenho; veja dicas
No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo, 9 de novembro, o candidato se depara com uma maratona de provas que exige planejamento, atenção e controle de tempo.
Veja abaixo os principais pontos da avaliação e como chegar preparado para o dia.
Enem 2025: que se avalia no primeiro dia
No primeiro domingo de prova, os estudantes enfrentam três componentes principais:
- 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira: inglês ou espanhol; artes, educação física)
- 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia)
- A redação dissertativo-argumentativa
No total, são 90 questões e a redação, com duração de 5h30. A presença é obrigatória, não havendo 2º chamada, e o não comparecimento implica zero.
Horários oficiais
- Os portões dos locais de prova abrem às 12 horas (horário de Brasília).
- Os portões fecham pontualmente às 13h, e quem chegar depois desse horário não poderá entrar.
- As provas começam às 13h30min e terminam às 19h.
- Há um tempo mínimo até o qual o candidato não pode sair da sala: geralmente duas horas após o início.
- Quem quiser levar o caderno de questões para casa só poderá sair após o horário determinado, normalmente a partir das 18h30min.
Em Fortaleza, o horário segue o de Brasília.
Leia mais
Dicas práticas para quem vai prestar o Enem 2025
Chegue com antecedência para evitar imprevistos de trânsito, problemas com transporte ou localização do local de prova. Além disso, leve um documento de identificação com foto e caneta esferográfica preta de tubo transparente, conforme as regras do exame.
Para a alimentação, um lanche leve e água, já que são muitas horas de prova. Evite alimentos pesados ou que exijam preparo.
Como o primeiro dia inclui redação, reserve tempo para ler a proposta, planejar o texto e passá-lo a limpo com calma.
Divida mentalmente a prova entre linguagens, ciências humanas e redação, sem deixar a redação somente para o final.
Manter um ritmo constante é importante: com 90 questões e redação, o tempo médio é de cerca de três minutos por questão. Após o exame, gabaritos extraoficiais são divulgados para consulta.