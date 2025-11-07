Enem 2025: o que tem no 1º dia de prova? Veja horário e mais

O 1° dia de Enem 2025 ocorre domingo, 9 de novembro / Crédito: FÁBIO LIMA

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo, 9 de novembro, o candidato se depara com uma maratona de provas que exige planejamento, atenção e controle de tempo. Veja abaixo os principais pontos da avaliação e como chegar preparado para o dia.

No primeiro domingo de prova, os estudantes enfrentam três componentes principais: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira: inglês ou espanhol; artes, educação física)



45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia)



A redação dissertativo-argumentativa No total, são 90 questões e a redação, com duração de 5h30. A presença é obrigatória, não havendo 2º chamada, e o não comparecimento implica zero. Horários oficiais Os portões dos locais de prova abrem às 12 horas (horário de Brasília).



Os portões fecham pontualmente às 13h, e quem chegar depois desse horário não poderá entrar.



As provas começam às 13h30min e terminam às 19h.



Há um tempo mínimo até o qual o candidato não pode sair da sala: geralmente duas horas após o início.



Quem quiser levar o caderno de questões para casa só poderá sair após o horário determinado, normalmente a partir das 18h30min. Em Fortaleza, o horário segue o de Brasília.