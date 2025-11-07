Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem 2025: o que tem no 1º dia de prova? Veja horário e mais

A prova do Enem costuma demandar grande energia. Por isso, estar bem preparado para esse momento inicial faz diferença no desempenho; veja dicas
No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo, 9 de novembro, o candidato se depara com uma maratona de provas que exige planejamento, atenção e controle de tempo.

Veja abaixo os principais pontos da avaliação e como chegar preparado para o dia.

 

Enem 2025: que se avalia no primeiro dia

No primeiro domingo de prova, os estudantes enfrentam três componentes principais:

  • 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira: inglês ou espanhol; artes, educação física)
  • 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia)
  • A redação dissertativo-argumentativa

No total, são 90 questões e a redação, com duração de 5h30. A presença é obrigatória, não havendo 2º chamada, e o não comparecimento implica zero.

Horários oficiais

  • Os portões dos locais de prova abrem às 12 horas (horário de Brasília).
  • Os portões fecham pontualmente às 13h, e quem chegar depois desse horário não poderá entrar.
  • As provas começam às 13h30min e terminam às 19h.
  • Há um tempo mínimo até o qual o candidato não pode sair da sala: geralmente duas horas após o início.
  • Quem quiser levar o caderno de questões para casa só poderá sair após o horário determinado, normalmente a partir das 18h30min.

Em Fortaleza, o horário segue o de Brasília.

Dicas práticas para quem vai prestar o Enem 2025

Chegue com antecedência para evitar imprevistos de trânsito, problemas com transporte ou localização do local de prova. Além disso, leve um documento de identificação com foto e caneta esferográfica preta de tubo transparente, conforme as regras do exame.

Para a alimentação, um lanche leve e água, já que são muitas horas de prova. Evite alimentos pesados ou que exijam preparo.

Como o primeiro dia inclui redação, reserve tempo para ler a proposta, planejar o texto e passá-lo a limpo com calma.

Divida mentalmente a prova entre linguagens, ciências humanas e redação, sem deixar a redação somente para o final.

Manter um ritmo constante é importante: com 90 questões e redação, o tempo médio é de cerca de três minutos por questão. Após o exame, gabaritos extraoficiais são divulgados para consulta.

 

