Enem 2025: confira onde fazer simulados online e grátis

Simulados podem ser uma ótima forma de revisar os conteúdos antes das provas do Enem. Saiba onde realizar provas online grátis / Crédito: Andrea Piacquadio / Pexels

Com a chegada das provas do Enem 2025, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, muitos estudantes procuram um último teste a fim de aprimorar seus conhecimentos. Para isso, aplicativos como o MEC Enem e outros sites disponibilizam gratuitamente simulados com questões de provas antigas e também perguntas inéditas, além de correções que auxiliam nessa reta final de preparação para o exame. Confira abaixo alguns:



As avaliações são feitas com questões antigas do Enem e não é preciso fazer nenhum cadastro para acessá-las. Ao finalizar, o participante recebe o gabarito completo e o tempo gasto para resolver cada item, além do tempo total. Resposta Certa Outro site que disponibiliza simulados para o Enem é o Resposta Certa. Após um rápido cadastro, o estudante tem acesso a testes separados por cada área de saber da prova e quando finaliza recebe uma resolução detalhada das questões, além de uma simulação de nota baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia de avaliação utilizada no exame nacional.

Descomplica Para os que querem se testar com itens inéditos, o Descomplica oferece algumas opções de simulados. As avaliações são separadas pelas áreas de conhecimento e estão disponíveis em teste menores, de 20 questões, até outros mais completos que simulam a prova completa. Para acessá-las basta criar uma conta no site, disponibilizando e-mail e telefone, e escolher qual você quer fazer. Em cada uma delas há um tempo limite para o aluno entregar e, ao final, é fornecido o gabarito das questões junto das soluções.