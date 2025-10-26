Enem 2025: confira onde fazer simulados online e grátis

Enem 2025: simulados online gratuitos para testar seu conhecimentoSites disponibilizam testes para simular a prova e contribuir na preparação dos estudantes
Com a chegada das provas do Enem 2025, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, muitos estudantes procuram um último teste a fim de aprimorar seus conhecimentos.
Para isso, aplicativos como o MEC Enem e outros sites disponibilizam gratuitamente simulados com questões de provas antigas e também perguntas inéditas, além de correções que auxiliam nessa reta final de preparação para o exame. Confira abaixo alguns:
Leia mais
Aplicativo MEC Enem
O primeiro da lista é uma ferramenta lançada pelo próprio Ministério da Educação em outubro de 2025. Nomeado de MEC Enem - o Simuladão do Enem, o aplicativo está disponível gratuitamente para usuários de Android e iOS, além de contar com uma versão na web.
Nele o estudante tem acesso a um teste de 48 questões de múltipla escolha que pode ser feito em até 2h30min. Além disso, a plataforma também disponibiliza correção de redação por IA, assistente virtual, plano de estudo com dicas de preparação e outros materiais. Para ter acesso às ferramentas, o aluno precisa somente se cadastrar com o login do gov.br.
Brasil Escola
No site Brasil Escola o aluno também tem acesso a algumas opções de simulados, disponibilizados por área de conhecimento, por dias de prova ou ainda um teste geral com os conteúdos que podem aparecer no exame.
As avaliações são feitas com questões antigas do Enem e não é preciso fazer nenhum cadastro para acessá-las. Ao finalizar, o participante recebe o gabarito completo e o tempo gasto para resolver cada item, além do tempo total.
Resposta Certa
Outro site que disponibiliza simulados para o Enem é o Resposta Certa. Após um rápido cadastro, o estudante tem acesso a testes separados por cada área de saber da prova e quando finaliza recebe uma resolução detalhada das questões, além de uma simulação de nota baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia de avaliação utilizada no exame nacional.
Descomplica
Para os que querem se testar com itens inéditos, o Descomplica oferece algumas opções de simulados. As avaliações são separadas pelas áreas de conhecimento e estão disponíveis em teste menores, de 20 questões, até outros mais completos que simulam a prova completa.
Para acessá-las basta criar uma conta no site, disponibilizando e-mail e telefone, e escolher qual você quer fazer. Em cada uma delas há um tempo limite para o aluno entregar e, ao final, é fornecido o gabarito das questões junto das soluções.
Plataforma Assaad
Além de resolver questões, outra forma eficaz na preparação para o Enem é ver a correção de provas antigas. A Plataforma Assaad disponibiliza resoluções aprofundadas de todas as questões de cada edição do Enem de 2024 a 2013, mais as do Enem PPL realizadas no mesmo período.
Nela o aluno tem acesso a uma revisão do conteúdo abordado, dicas de como analisar as alternativas e outros mecanismos que contribuem na compreensão do estilo de prova do exame.
O acesso é gratuito e não precisa realizar cadastro.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente