MEC libera simulados gratuitos do Enem; veja como fazer

Simulados gratuitos do Enem: saiba como acessar pelo site e app do MECPlataforma com ferramentas que simulam a prova do Enem está disponível no MEC gratuitamente; veja como acessar
Estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem realizar simulados gratuitos da prova pelo aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem e no site do Gov.
Disponível desde o dia 10 de outubro, conta com questões de cada área do conhecimento abordada na prova, correção automatizada de redação, assim como vídeos e apostilas de reforço.
Além disso, é disponibilizada uma assistente virtual, funcionando como uma ferramenta de comunicação com os estudantes por meio de mensagens diretas no aplicativo para tirar dúvidas e criar cronogramas.
Os simulados são indicados para estudantes testarem e potencializarem seus conhecimentos no exame. Egressos do ensino médio, de cursinhos e beneficiários do Pé-de-Meia são o principal público.
A prova do Enem será realizada nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba.
Devido à COP 30, sediada em Belém, as provas serão aplicadas nesses locais em datas diferentes, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Simulados Enem gratuitos: como acessar pelo MEC
Ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), o MEC Enem está disponível em lojas de aplicativo, como Apple Store e Google Play, e pelo site.
Para ter acesso às ferramentas, o estudante deve se cadastrar com o login do gov.br.
Além das funções apresentadas, estão habilitados cronogramas, simulando o tempo real da realização da prova. Resultados e pontuações do estudante ficam em um perfil privado, podendo compartilhar os feitos nas redes.
Simulados Enem gratuitos: outras plataformas gratuitas
Para treinar de várias formas, garantindo uma fixação maior do conteúdo, o estudante pode acessar outras plataformas voltadas para a preparação do exame; confira algumas sugestões:
- Curso Enem Gratuito: simulados online do mesmo formato da prova. São disponibilizados testes a qualquer momento e relatórios de desempenho do estudante para acompanhar a sua evolução;
- Enem Action: mesma dinâmica do primeiro, mas, para acessar os simulados, o estudante deve fazer um cadastro no site;
- RespostaCerta: oferecem o simulado com simulação de nota a partir da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e resolução detalhada das questões;
- GranQuestões: simulado feito com questões de anos anteriores, além de terem comentários de professores e relatórios de desempenho.