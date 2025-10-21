MEC libera simulados gratuitos do Enem; veja como fazer

Até a realização do Enem 2025, nos dias 9 e 16 de novembro, estudantes podem se preparar com simulados online e gratuitos, como o do MEC / Crédito: Divulgação/Ministério da Educação

Estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem realizar simulados gratuitos da prova pelo aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem e no site do Gov. Disponível desde o dia 10 de outubro, conta com questões de cada área do conhecimento abordada na prova, correção automatizada de redação, assim como vídeos e apostilas de reforço.