5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem

Veja como se preparar e garantir um bom desempenho na prova
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro. Nos últimos dias antes das datas de aplicação, é essencial que o estudante organize sua rotina de estudos, realize simulados e priorize conteúdos cobrados na avaliação. O preparo nesta reta final pode fazer grande diferença no desempenho.

Falhas que podem atrapalhar o preparo

Durante esse período de pressões e incertezas, falhas podem prejudicar o desempenho, segundo alerta a consultora pedagógica da Rede Pitágoras, Rosana Horta. “Os erros mais comuns que os estudantes cometem na reta final do Enem são: não realizar os simulados propostos pelas instituições de ensino e análises de erros cometidos pelos participantes em exames anteriores; desconhecimento da estrutura da redação e da prova; falta de disciplina dos estudos entre os conteúdos curriculares; e a negligência com a saúde física e mental”, alerta.

Dessa maneira, a profissional ressalta a importância de conhecer a estrutura e o estilo da prova do Enem, ação que permite ao participante desenvolver uma técnica de estudo mais eficaz, familiarizando-se com o formato das questões interdisciplinares e textuais e identificando os conteúdos e habilidades mais cobrados.

Treino de gestão do tempo é fundamental

Outro ponto fundamental é o treino de gestão do tempo durante a resolução das questões. “Para responder dentro do tempo estipulado, é fundamental realizar simulados cronometrados, priorizando as questões mais fáceis, pulando as mais difíceis e retornando a elas depois. E não se deve esquecer de reservar tempo para preencher o gabarito e revisar a prova, além da redação”, orienta Rosana Horta.

Dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem

Visando ajudar os estudantes em preparação para o Enem 2025, Rosana Horta elenca 5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem. Confira!

1. Defina uma ordem para resolver as questões nos simulados

Comece pelas áreas de maior facilidade e deixe as mais difíceis para o final. Essa estratégia aumenta a segurança e evita desperdício de tempo.

2. Mantenha uma alimentação equilibrada

Nos dias que antecedem a prova, prefira refeições leves e nutritivas, evitando alimentos gordurosos, frituras e exageros de açúcar. No dia do exame, aposte em lanches rápidos, como frutas, barrinhas de cereal e castanhas.

3. Pratique atividades físicas leves

Exercícios como caminhadas ou alongamentos ajudam a reduzir a ansiedade e melhorar a concentração.

4. Hidrate-se adequadamente

A água é fundamental para manter a energia e a concentração. Leve uma garrafa transparente no dia da prova.

5. Organize-se com antecedência

Prepare no dia anterior todos os itens obrigatórios que devem ser levados para a realização do exame, como documento original com foto, caneta preta de tubo transparente e lanche. Programe também o trajeto até o local de prova, para evitar atrasos e imprevistos.

Por Laura Ragazzi

