5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem / Crédito: EdiCase Educacao

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro. Nos últimos dias antes das datas de aplicação, é essencial que o estudante organize sua rotina de estudos, realize simulados e priorize conteúdos cobrados na avaliação. O preparo nesta reta final pode fazer grande diferença no desempenho. Falhas que podem atrapalhar o preparo Durante esse período de pressões e incertezas, falhas podem prejudicar o desempenho, segundo alerta a consultora pedagógica da Rede Pitágoras, Rosana Horta. “Os erros mais comuns que os estudantes cometem na reta final do Enem são: não realizar os simulados propostos pelas instituições de ensino e análises de erros cometidos pelos participantes em exames anteriores; desconhecimento da estrutura da redação e da prova; falta de disciplina dos estudos entre os conteúdos curriculares; e a negligência com a saúde física e mental”, alerta.

Dessa maneira, a profissional ressalta a importância de conhecer a estrutura e o estilo da prova do Enem, ação que permite ao participante desenvolver uma técnica de estudo mais eficaz, familiarizando-se com o formato das questões interdisciplinares e textuais e identificando os conteúdos e habilidades mais cobrados. Treino de gestão do tempo é fundamental Outro ponto fundamental é o treino de gestão do tempo durante a resolução das questões. “Para responder dentro do tempo estipulado, é fundamental realizar simulados cronometrados, priorizando as questões mais fáceis, pulando as mais difíceis e retornando a elas depois. E não se deve esquecer de reservar tempo para preencher o gabarito e revisar a prova, além da redação”, orienta Rosana Horta. Dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem Visando ajudar os estudantes em preparação para o Enem 2025, Rosana Horta elenca 5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem. Confira! 1. Defina uma ordem para resolver as questões nos simulados Comece pelas áreas de maior facilidade e deixe as mais difíceis para o final. Essa estratégia aumenta a segurança e evita desperdício de tempo.

2. Mantenha uma alimentação equilibrada Nos dias que antecedem a prova, prefira refeições leves e nutritivas, evitando alimentos gordurosos, frituras e exageros de açúcar. No dia do exame, aposte em lanches rápidos, como frutas, barrinhas de cereal e castanhas. 3. Pratique atividades físicas leves Exercícios como caminhadas ou alongamentos ajudam a reduzir a ansiedade e melhorar a concentração. 4. Hidrate-se adequadamente A água é fundamental para manter a energia e a concentração. Leve uma garrafa transparente no dia da prova.