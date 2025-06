Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira, 13

Foto de apoio ilustrativo: terminam nesta sexta-feira, 13, as inscrições para o Enem 2025 / Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO

Como usar a nota do Enem no Sisu A inscrição para usar a nota atingida no Enem para entrar em uma faculdade pública, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), é feita exclusivamente pelo Portal de Acesso Único, após a divulgação dos resultados do Enem. Assim, é necessário ter uma conta registrada no gov.br. Ao realizar o login, o sistema recupera automaticamente os resultados obtidos pelo candidato na edição do Enem ao processo seletivo do Sisu. Os estudantes que fizerem o Enem 2025 poderão participar da próxima edição do Sisu, no início de 2026. No entanto, só estarão aptos a participar do processo seletivo aqueles que fizerem o Enem passado, sem nota zero na prova de redação e excluídos da condição de treineiro (função comum nos primeiros anos do ensino médio).

A seleção respeita o limite de vagas disponíveis para cada curso, modalidade de concorrência e os perfis social e econômico dos estudantes. Durante a inscrição, o candidato deverá preencher os questionários de Perfil Social e de Perfil Econômico relativos ao perfil para a Lei de Cotas e selecionar até duas opções de cursos entre aqueles oferecidos no respectivo processo seletivo, conforme a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). As opções podem ser alteradas durante todo o período de inscrições, sendo considerada válida a última inscrição registrada no sistema.