Enem 2025: saiba tudo sobre edital, datas, vagas, mudanças e mais

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, uma das principais formas de ingresso ao ensino superior no Brasil, encerra na próxima sexta-feira, 6 de junho.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o País, com exceção do estado do Pará, onde ocorrem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à Conferência do Clima (COP30), em Belém. Saiba abaixo as principais informações sobre o exame.

O que muda no Enem 2025?

A principal novidade é a retomada do uso do Enem como forma de certificação do ensino médio, voltado a pessoas com 18 anos ou mais que não concluíram a etapa escolar na idade adequada. A função havia sido retirada de edições anteriores.

Outra mudança importante está na inscrição dos estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio em 2025. Para esse grupo, o sistema trará dados pré-preenchidos automaticamente, o que facilita e agiliza o processo.