Alunos concludentes de escolas públicas serão pré-inscritos no Enem

Alunos concluintes de escolas públicas já terão a pré-inscrição realizada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O registro vale para todos os estudantes matriculados regularmente no 3º ano do ensino médio.

Anúncio foi feito pelo ministro da Educação Camilo Santana no dia 22 de maio. Santana destacou que os alunos devem confirmar a inscrição na página oficial e selecionar a opção da prova de línguas (inglês ou espanhol).