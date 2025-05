Número de incêndios em residências cai nos primeiros meses de 2025

Nos primeiros quatro meses do ano, foram registradas 448 ocorrências em todo o Ceará. Número representa queda de quase 24% ante mesmo período de 2024 Nos primeiros quatro meses do ano, foram registradas 448 ocorrências em todo Ceará. Número aponta para queda de 23,94% ante mesmo período de 2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) registrou uma queda no número de incêndios em residências nos primeiros quatro meses de 2025. De janeiro a abril deste ano, a corporação apagou 448 incêndios em domicílios unifamiliares e multifamiliares, uma queda de 23,94%, se comparado o mesmo período de 2024, quando foram registradas 589 ocorrências do tipo.



No caso de residências unifamiliares, houve uma queda de 23,28% entre 2024 e 2025. Em 2024, foram registradas 464 ocorrências, contra 356 em 2025.