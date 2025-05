Enem 2025: resultado da isenção da taxa de inscrição sai nesta segunda-feira

Imagem de apoio ilustrativo: solitação de isenção não garante participação no ENEM 2025. O processo ainda deverá ser feito pelo estudante quando o período de inscrições for aberto / Crédito: Évila Silveira/ Especial para O Povo

O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem) será divulgado nesta segunda-feira, 12, na página do participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A divulgação inclui também o retorno sobre a justificativa de ausência no Enem anterior, exigida para quem faltou nas provas e pretende solicitar nova isenção.

Os candidatos que não tiverem o pedido aceito poderão apresentar recurso entre 12 e 16 de maio, e o resultado final dos recursos será divulgado no dia 22 de maio. Enem 2025: como conferir o resultado da isenção Para saber se teve o pedido de isenção aprovado, o candidato deve acessar a página do participante do Enem e fazer login com os dados da conta gov.br. É importante lembrar que conseguir a isenção não garante a inscrição no Enem. Mesmo quem teve o pedido aceito precisa se inscrever no exame, no período de 26 de maio a 6 de junho.

Enem 2025: quem tem direito à isenção da taxa A isenção no Enem é destinada a candidatos que se enquadram em pelo menos uma das seguintes condições: