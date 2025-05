Enem 2025 terá pré-inscrição automática e mudança de horários

Enem 2025: Inep publica edital com datas e regras do Exame Nacional do Ensino Médio / Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

Segundo o edital, os estudantes da rede pública que estão no último ano do ensino médio serão automaticamente pré-inscritos no exame. Apesar disso, eles ainda precisam acessar a Página do Participante para confirmar os dados e efetivar a inscrição no período regular, que vai de 26 de maio a 6 de junho de 2025. Enem 2025: datas e horários das provas Outra alteração importante está nos horários. A partir deste ano, os portões abrirão às 11h e fecharão às 12h, meia hora mais tarde do que nos anos anteriores. As provas começam às 12h30min. O primeiro dia de exame, que acontece em 2 de novembro, terá duração até as 18h30min. No segundo dia, 9 de novembro, a prova termina às 17h30min.

O formato da prova segue o mesmo dos anos anteriores. No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Ciências Humanas e farão a Redação, com tempo total de 5 horas e 30 minutos. No segundo dia, as provas serão de Matemática e Ciências da Natureza, com duração de 5 horas. Enem 2025: taxa de inscrição e mais informações O valor da taxa de inscrição foi mantido em R$ 85. Candidatos que solicitaram e tiveram a isenção aprovada já estão automaticamente liberados do pagamento.