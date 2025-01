Prouni 2025: inscrições começam hoje, 24; veja como se inscrever

Prouni 2025: veja o cronograma para inscrição com nota do Enem / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Inscrições para a primeira edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) em 2025 começam nesta sexta-feira, 24. O programa seleciona estudantes para ingressar no ensino superior privado e considera os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o próximo dia 28 de janeiro, os estudantes poderão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e se candidatar a bolsas em instituições particulares de ensino superior distribuídas pelo País.

Conforme o cronograma oficial, o resultado da primeira chamada será divulgado em 4 de fevereiro, enquanto a manifestação de interesse na lista de espera pode ser indicada pelo participante entre 26 e 27 de março.

Confira o cronograma e mais detalhes do Prouni 2025. Prouni 2025: calendário com datas Confira o cronograma do Prouni 2025: Inscrições: 24 a 28 de janeiro



24 a 28 de janeiro Resultados da primeira chamada: 4 de fevereiro



4 de fevereiro Comprovação das informações e processo seletivo das instituições (primeira chamada): 4 a 17 de fevereiro



4 a 17 de fevereiro Resultados da segunda chamada: 28 de fevereiro



28 de fevereiro Comprovação das informações e processo seletivo das instituições (segunda chamada): 28 de fevereiro a 17 de março



28 de fevereiro a 17 de março Manifestação de interesse na lista de espera : 26 e 27 de março



Resultados da lista de espera: 1° de abril

Prouni 2025: saiba como fazer inscrição A inscrição no Prouni 2025 é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do programa. Veja passo a passo: Acesse a página do Prouni 2025, entrando com o login da conta Gov.br;

Confirme suas informações pessoais;

Clique em "Fazer Inscrição";

Escolha duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis. Durante o período, o candidato pode alterar as opções e será considerada válida a última escolha confirmada. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o estudante e não é garantia de pré-seleção para a bolsa ofertada. Além disso, pessoas com deficiência ou que se declaram indígenas, pretos ou pardos podem optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Requisitos para inscrição É importante lembrar que para se inscrever no processo seletivo do Prouni referente ao primeiro semestre de 2025, é necessário que o estudante tenha: Ensino médio completo;



Participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou de 2023;



Obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame;



Não tenha zerado a prova da redação do Enem. Na pré-seleção não entram estudantes que realizaram o Enem como treineiro e, caso o candidato tenha feito o exame em mais de um ano, a pontuação de melhor desempenho é usada na classificação.