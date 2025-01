"Mini Glória Maria" tira 960 na redação do Enem: "É o reflexo de três anos de muito esforço"

Mirella é conhecida como "mini Glória Mária", após um vídeo com seus irmãos viralizar na internet onde ela brincava de fazer reportagens pela rua onde morava / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Conhecida como “Mini Glória Maria”, a jovem Mirella Archangelo, 18, encantou o Brasil e viralizou na internet ao brincar de jornalista junto dos irmãos e fazer denúncias de buracos e obras inacabadas pelo bairro onde moravam, em Ribeirão Preto (SP). Mirella alcançou 960 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). LEIA TAMBÉM | Repórter mirim que viralizou na web é surpreendida por Glória Maria

Ela estudou no Colégio Auxiliadora - Ribeirão Preto, da Rede Salesiana Brasil, e no curso de redação Oficina Literária Puntel.

“Parabéns, Mi, por todas as redações feitas e refeitas que você trazia na aula on-line. Por todos os questionamentos que você abordou nas discussões dos temas. Você vai longe, nossa Glória Maria mirim, nossa futura jornalista!”, escreveu nas redes sociais o curso de redação onde a jovem estudou. Em post com alunos que tiraram notas altas na redação, incluindo Mirella, o colégio disse: "Por aqui, estamos celebrando o excelente desempenho de nossos estudantes na redação do Enem 2024. Com notas expressivas, eles mostraram que, assim como nossa formação, seus resultados são incomparáveis!" “É o reflexo de três anos de muito esforço que eu tive”, diz Mirella Ao O POVO, Mirella relembra como a paixão pela área da comunicação começou: “O motivo surgiu quando eu gravei um vídeo aos 11 anos de idade com os meus irmãos. Era um vídeo descontraído mostrando a situação da minha rua, que na época era totalmente esburacada, tinha muito problema”.

A jovem conta que para se preparar para a prova, realizou exercícios frequentes e estudo ativo. “[Fui] fazendo exercícios, vendo provas antigas do Enem e além dessa preparação da escola, também tive uma preparação mental”, relata. Mirella conta que tentou intercalar os estudos com momentos de lazer. “Foi essa a minha preparação, principalmente fazendo exercícios numa prática ativa, mas também tendo uns momentos para parar, refletir e para não conseguir se perder no caminho.” Em relação a sensação com o resultado da prova, a jovem conta que se sente muito feliz e que “a ficha ainda não caiu”.