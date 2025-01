Ministério da Educação divulga resultados do Enem 2024; site tem instabilidade

As provas regulares da edição Enem 2024 foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro / Crédito: Fotos: Fernanda Barros/ O Povo

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 13. O site apresenta instabilidade de acesso. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou uma coletiva de imprensa, marcada para as 10h, junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para falar sobre os resultados. Os participantes poderão utilizar as notas para ingressar no Ensino Superior em universidades de todo o País. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ficar abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado da chamada regular do Sisu deve ser anunciado no dia 26 de janeiro. Já as matrículas da chamada regular estão previstas para os dias 27 a 31 de janeiro. O Ministério da Educação (MEC) anunciou ainda que a manifestação de interesse da lista de espera deve ser feita entre os dias 26 a 31 de janeiro.

A divulgação de hoje, entretanto, não contempla o resultado dos “treineiros”, pessoas que realizaram a prova para autoavaliação. Esse grupo deverá aguardar até março para ter acesso a nota. As provas regulares da edição 2024 foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado. O Ministério da Educação divulgou que mais de 4,3 milhões de inscrições foram realizadas para a última edição do exame, com um total de 73,5% de participação e 26,5% de ausentes. Nos dias 10 e 12 de dezembro, o Enem foi aplicado para pessoas privadas de liberdade, além da reaplicação para os participantes que se enquadram em algum dos critérios permitidos para a solicitação, como problema logístico ou acometimento por doenças infectocontagiosas.

Saiba como acessar a nota do Enem 2024 Para conferir o resultado, o participante deve inserir o número do CPF e a senha da conta Gov.br na Página do Participante. As notas ficam disponíveis na aba “Resultado Individual”, detalhando os resultados dos exames e da redação. O espelho da redação ficará disponível por até 60 dias após a divulgação do resultado individual.

Caso o participante tenha esquecido a senha cadastrada, é possível recuperá-la no site do gov.br. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o número do CPF e clicar em continuar. Em seguida, o participante deve clicar em “Esqueci minha senha” e preencher os campos solicitados.