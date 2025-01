Resultado do Sisu 2025: quando sai? Veja data e cronograma completo

Resultado do Sisu 2025: confira data para primeira chamada / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2025) terminam nesta terça-feira, 21. Os estudantes terão até às 23h59min (horário de Brasília) para adicionarem as suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), antes da divulgação dos resultados. O cronograma oficial apresentará a primeira chamada no domingo, 26. A data é a mesma para que os participantes manifestem o interesse de entrar na lista de espera, caso não sejam classificados.

O Sisu é responsável por auxiliar aos participantes em sua entrada nas instituições públicas de ensino superior do Brasil, desde que tenham concluído o Ensino Médio. Os alunos também devem ter participado da última edição do Enem e não tirarem zero na redação.

Resultado do Sisu 2025: quando sai? Veja data prevista A previsão para os resultados da primeira chamada pelo Sisu 2025 acontece no domingo, 26 de janeiro (26/01).

Para quem não conseguiu se classificar, o dia também permite que o candidato manifeste o seu interesse na lista de espera. Nesse caso, o prazo para declaração vai até 31 de janeiro (31/01). Resultado do Sisu 2025: período de matrícula nas universidades A partir do dia 27 de janeiro (27/01), os estudantes que estão na primeira chamada do Sisu 2025 podem se matricular na universidade. O período de matrículas segue até 31 de janeiro (31/01). Resultado do Sisu 2025: confira o cronograma completo Confira a programação estipulada pelo edital do Ministério da Educação para o Sisu 2025.

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

17 a 21 de janeiro Resultados da 1ª chamada: 26 de janeiro

26 de janeiro Matrículas: 27 a 31 de janeiro

27 a 31 de janeiro Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

26 a 31 de janeiro Convocação dos selecionados para lista de espera: 12 de fevereiro a 30 de setembro

Resultado do Sisu 2025: inscrições para Fies 2025 em fevereiro Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies é vinculado ao Ministério da Educação (Mec) e permite o financiamento de cursos de educação superior não-gratuitos (privados).