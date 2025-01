Inep divulga notas do Enem 2024: saiba como calcular a média

Os resultados do Enem 2024 foram divulgados nesta segunda-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estudantes podem acessar as notas pela Página do Participante. Os resultados podem ser utilizados para participar dos processos seletivos de universidades públicas e particulares.

Resultados Enem 2024: como calcular a média da prova?

As notas mostradas no Boletim de Desempenho Individual, divulgado pelo Inep, mostram a pontuação do candidato. No entanto, as notas utilizadas na maioria dos processos seletivos utilizam a média de todas as provas. Confira como calcular