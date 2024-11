Enem 2024: 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil' é o tema da redação deste ano

O primeiro dia de aplicação do exame ocorreu na tarde deste domingo, 3, com as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". A informação foi publicada no site do Ministério da Educação (MEC), do Governo Federal.

A redação exige cinco competências dos candidatos: