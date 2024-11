Enem 2024 tem 26,6% de faltosos e quase cinco mil eliminados no primeiro dia de prova

Taxa de faltosos foi menor do que na primeira prova de 2023, de 28,1%. Cerca de 5 mil participantes foram eliminados por não seguirem as regras da prova

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que ocorreu neste domingo, 3, registrou a presença de 73,4% dos mais de 4,3 milhões de inscritos. Cerca de 26,6% dos candidatos não compareceram ao local de prova.

De acordo com Camilo, as intercorrências foram dentro da média de outros anos de Enem. Alguns casos que causaram perturbação da ordem pública no local de prova devem ser investigados pela Polícia Federal.

Estes candidatos devem verificar se estão aptos a solicitar a reaplicação da prova. O período para a solicitação é de 11 a 15 de novembro e a reaplicação está prevista para ocorrer nos dias 10 e 11 de dezembro.



O ministro afirma que ainda deve receber dados consolidados para saber quem são as pessoas que mais se ausentaram. Ele comemorou o aumento na taxa de inscrição de alunos do último ano do ensino médio, que chegou a 100% dos estudantes do 3º ano das escolas públicas em 14 estados.

No Ceará, 250 mil candidatos eram esperados em 758 locais de prova espalhados por 120 municípios. O Estado foi um dos que teve 100% dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública inscritos na prova, correspondendo a 113 mil pessoas.