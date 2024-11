Quando sai o gabarito do Enem 2024? Veja data oficial

Enem 2024: saiba quando gabarito oficial será divulgado no site do Inep Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminou neste domingo, 3, com questões sobre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Os estudantes ainda responderão itens sobre Matemática e Ciências da Natureza antes da liberação do gabarito oficial. Após a finalização da prova, instituições de ensino já compartilharam gabaritos extraoficiais com os participantes, ou seja, que não estão relacionados com a autoridade oficial do exame, o Ministério da Educação (Mec). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira quando sai o gabarito oficial do Enem 2024 a seguir.

Quando sai o gabarito do Enem 2024?

A data prevista para a liberação dos cadernos de questões e suas respostas é 20 de novembro, com disponibilização do gabarito no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado será apresentado 10 dias depois da última aplicação da prova, em 10 de novembro, com 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Enem 2024: confira live de gabarito extraoficial

Seguindo o término do 1º dia de aplicação, os estudantes puderam conferir a correção extraoficial do gabarito gratuitamente. O projeto é uma parceria entre o Grupo de Comunicação O POVO e o Sistema Farias Brito. A transmissão apresentou comentários e correções de professores da organização educacional.