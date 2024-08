Governo define regras para estudantes da EJA receberem o Pé-de-Meia

De acordo com comunicado do governo federal, poderão receber a poupança do Incentivo-Conclusão estudantes com idade entre 19 e 24 anos, que integrem uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 706). Os alunos deverão ter 19 anos completos até o dia 31 de dezembro de cada ano. Quem estiver matriculado e completar 25 anos durante o ano ou semestre em que foi matriculado será desligado do programa ao fim do período letivo.

Veja os valores das modalidades de incentivo do Pé-de-Meia!

Incentivo-Matrícula: no valor anual de R$ 200;

Incentivo-Frequência: no valor total semestral de R$ 900;

Incentivo-Conclusão: no valor total de R$ 3.000;

Incentivo-Enem: no valor único de R$ 200.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia