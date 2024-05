Pílula anticoncepcional na mira dos 'influencers' nos EUA

Eles costumam falar sobre ioga e alimentação saudável. Mas alguns "influenciadores" dedicados ao bem-estar colocaram na mira as pílulas anticoncepcionais, às quais acusam, sem provas, de causarem uma série de doenças, alertam especialistas nos Estados Unidos.

Esta explosão de desinformação sobre a pílula nas redes TikTok e Instagram - que ameaça provocar um aumento de gestações indesejadas - surge no momento em que as questões do aborto e da contracepção estão no centro da campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, nas quais o democrata Joe Biden enfrentará novamente o magnata republicano Donald Trump.

Este último orgulha-se de ter sido, quando foi presidente (2017-2021), o arquiteto de inúmeras restrições e até proibições do direito ao aborto em todos os Estados Unidos. Taylor Gossett tem quase 200.000 seguidores no TikTok.