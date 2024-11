Enem 2024 inicia neste domingo, 3, com 250 mil inscritos no Ceará

O primeiro dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 é neste domingo, 3. No Ceará, 250.388 pessoas se inscreveram para realizar o teste, conforme dados do Ministério da Educação.

Ao todo, a prova deve mobilizar 4,3 milhões de brasileiros. Neste primeiro dia, serão testados os conhecimentos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com 45 questões, Ciências Humanas e suas Tecnologias, também com 45 questões, além da redação.

