Gabarito extraoficial do Enem 2024: O POVO fará correção ao vivo no 1º dia

Enem 2024: O POVO transmitirá correção do gabarito ao vivo Crédito: Divulgação/O POVO; Farias Brito

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem) começa neste domingo, 3 de novembro, dividido entre Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. Seguindo o término da aplicação, os estudantes poderão conferir a correção do gabarito gratuitamente. A iniciativa é uma parceria entre o Grupo de Comunicação O POVO e o Sistema Farias Brito, apresentando comentários e correções de professores da organização educacional a partir das 19 horas (horário de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O exame acontece por dois domingos consecutivos e seleciona estudantes para vagas no ensino superior (redes privadas e públicas), por meio do acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

O POVO também será responsável por transmitir a correção do gabarito no segundo dia de provas do Enem, por meio do Facebook e YouTube. Vai faltar ao trabalho no dia do Enem? VEJA como fazer declaração

Gabarito extraoficial do Enem 2024: quando assistir à transmissão ao vivo? A primeira correção acontecerá no dia 3 de novembro, a partir das 19 horas, com a presença dos professores Daniel Victor (redação), Tom Dantas (Português), Nilton Sousa (História), Alexandre Lima (Geografia) e D’laias Moraes (Filosofia e Sociologia).

Confira direto no YouTube

Enem 2024: como consultar o local de prova? O local de prova já pode ser consultado na página do participante, mas além de estar no local correto de prova é importante ficar atento aos horários e ao que não se deve esquecer de levar no dia do exame.