Ciclofaixa de Lazer tem horário reduzido neste domingo de Enem em Fortaleza

Trajeto irá funcionar de 6 as 10 horas e contará com cinco pontos de apoio pela Capital. As rotas seguem inalteradas nos dias de aplicação do exame

A ciclofaixa de lazer de Fortaleza tem horário de funcionamento reduzido neste domingo, 3, primeiro dia da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O trajeto irá funcionar de 6 as 10 horas, permanecendo, no entanto, com as mesmas rotas. Antes, as faixas exclusivas permaneciam até às 12 horas.

Ao longo dos trajetos, serão disponibilizados quatro pontos de apoio para ciclistas, sendo um na Cidade da Criança, no Centro, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, e um no Anfiteatro do Parque do Cocó.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com percurso de 26 quilômetros (km), o evento busca mobilizar a população a pedalar por vários pontos culturais e turísticos da cidade como Passeio Público, Parque do Cocó e Beira-Mar.