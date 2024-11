Estudantes que farão Enem terão gratuidade nos ônibus de Fortaleza nos domingos de prova

Terminal do Papicu, em Fortaleza Crédito: Matheus Souza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou, nesta sexta-feira, 1º, pelas redes sociais, que nos dias 3 e 10 de novembro, domingos em que ocorrerão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes de Fortaleza terão gratuidade nos ônibus da Capital. "Todos que possuem carteirinha de estudante terão passe livre garantido das 8h às 20 horas", afirmou o prefeito. Ele acrescentou que a frota será reforçada. Em 2024, 99% dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, na 3ª série do ensino médio, farão a prova. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Com a medida, estamos incentivando a participação e facilitando o acesso aos locais de aplicação do Enem, que é o principal caminho para o ensino superior, sonho de muitos jovens e porta de entrada para múltiplas oportunidades. Desejo uma ótima prova a todos e todas", finaliza o gestor.

Ceará tem mais de 250 mil inscritos No Ceará, 250.388 pessoas se inscreveram no exame, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Deste total, 82.565 são participantes que já concluíram o ensino médio, o que representa 32,9% das matrículas. As outras 53.782 inscrições correspondem a estudantes do 1° ou 2° ano. Já o número de matrículas referentes às pessoas que não cursam nem concluíram o ensino médio (treineiros) foi de 1.921. Metrô, VLTs terão operação especial

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (CCTM/Metrofor) informou que, neste fim de semana, as linhas de transporte sobre trilhos terão funcionamento especial devido ao feriado de Finados, no sábado, 2, e ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, 3.

Sábado 2/11 Haverá operação especial nas linhas que atendem Fortaleza e Região Metropolitana. Metrô e VLTs iniciam o tráfego às 5h30min e encerram por volta das 16h30. O intervalo entre as viagens também sofrem alterações no decorrer do dia. Passageiros das linhas Sul e Nordeste devem consultar a tabela de horários e programar o percurso. Nesta data não haverá operação dos VLTs de Cariri e Sobral.

Domingo 3/11 No domingo, a operação especial para o Enem será gratuita e aberta para todos. Não será necessário estar inscrito no exame para embarcar gratuitamente. As primeiras viagens dos trens ocorrem a partir das 10h30min, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19h, permitindo, dessa forma, a utilização do transporte sobre trilhos no percurso da volta.