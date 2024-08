7 dicas para estudar matemática para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998 visando avaliar o desempenho dos estudantes ao concluírem a educação básica. Em 2009, a prova passou a ser utilizada também como forma de acesso à educação superior. Qualquer pessoa que concluiu ou está em fase de conclusão do ensino médio pode realizar o Enem para ingressar no ensino superior.

O Enem é realizado em dois dias e composto por quatro provas objetivas. Ao todo, são 180 questões, sendo 45 de cada área do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, além da redação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Abaixo, confira algumas dicas para se preparar para a prova de matemática!