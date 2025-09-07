Lotofácil da Independência: duas apostas do CE ganham R$ 4,3 mi

Sorteio 3480 da Lotofácil, pela Caixa Econômica Federal ocorreu, na noite desse sábado, 6 de setembro

Duas apostas do Ceará, sendo uma de Fortaleza e a outra de Juazeiro do Norte, acertaram as 15 dezenas e ganharam R$ 4.293.824,70 cada na Lotofácil da Independência. Ambas as apostas foram simples, sendo a primeira de 15 números e a segunda com 18 números apostados.

O bilhete premiado de Fortaleza foi registrado na Loteria J. Nobre. O de Juazeiro do Norte, por meio dos canais eletrônicos das Loterias.