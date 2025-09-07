Lotofácil da Independência: duas apostas do CE ganham R$ 4,3 mi

Lotofácil da Independência: apostas do CE acertam 15 dezenas e ganham R$ 4,3 miSorteio 3480 da Lotofácil, pela Caixa Econômica Federal ocorreu, na noite desse sábado, 6 de setembro
Duas apostas do Ceará, sendo uma de Fortaleza e a outra de Juazeiro do Norte, acertaram as 15 dezenas e ganharam R$ 4.293.824,70 cada na Lotofácil da Independência. Ambas as apostas foram simples, sendo a primeira de 15 números e a segunda com 18 números apostados.
O bilhete premiado de Fortaleza foi registrado na Loteria J. Nobre. O de Juazeiro do Norte, por meio dos canais eletrônicos das Loterias.
O sorteio 3840 da Caixa Econômica Federal ocorreu no último sábado, 6. Ao todo, 54 apostas acertaram as 15 dezenas.
Lotofácil da Independência: veja os números sorteados
03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23
Lotofácil da Independência: veja quantas apostas foram premiadas
- 15 acertos: 54 apostas recebem R$ 4.293.824,84 cada uma;
- 14 acertos: 9.661 apostas recebem R$ 2.008,81 cada uma;
- 13 acertos: 301.854 apostas recebem R$ 35 cada uma;
- 12 acertos: 3.539.490 apostas recebem R$ 14 cada uma;
- 11 acertos: 18.955.181 apostas recebem R$ 7 cada uma.
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
