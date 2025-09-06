Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2291: resultado de hoje (06/09); prêmio é de R$ 22 milhões

Timemania, Concurso 2291 divulgado na noite de hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25). Prêmio de R$ 22 milhões
Mariana Fernandes
Os resultados do Concurso Timemania 2291 foram divulgados hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25). Prêmio de R$ 22 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo. 

Resultado Timemania hoje (06/09/25): Competição 2291

Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX 

Time de Coração: XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Timemania quinta (04/09/25): Competição 2290

Números sorteados: 74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66

Time de Coração: 55 - NOVORIZONTINO/SP

Resultado Timemania terça (02/09/25): Competição 2289

Números sorteados: 47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61

Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP

Resultado Timemania sábado (30/08/25): Competição 2288

Números sorteados: 20 - 32 - 59 - 02 - 34 - 17 - 05

Time de Coração: 40 - FLUMINENSE-RJ

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

