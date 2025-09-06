Lotofácil da Independência 2025: quando sai o resultado?

A Lotofácil da Independência é uma das edições mais esperadas do ano entre os apostadores das Loterias Caixa. / Crédito: DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

A Lotofácil da Independência 2025 promete agitar os apostadores de todo o Brasil. O concurso especial das Loterias Caixa, que já é um dos mais aguardados do ano, tem premiação estimada em R$ 220 milhões. O diferencial da Lotofácil n.º 3480 é que o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os ganhadores da faixa seguinte.

Quando e onde será o sorteio O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece no sábado, 6 de setembro, às 20 horas (horário de Brasília). A extração será realizada com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, apostadores de todo o país poderão acompanhar em tempo real os números sorteados.

Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência O preço da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos no volante. A opção mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.