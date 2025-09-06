Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil da Independência 2025: quando sai o resultado?

Concurso especial Lotofácil n.º 3480 sorteará R$ 220 milhões, o maior prêmio da história da modalidade; sorteio será transmitido ao vivo no YouTube
Autor Izabele Vasconcelos
A Lotofácil da Independência 2025 promete agitar os apostadores de todo o Brasil. O concurso especial das Loterias Caixa, que já é um dos mais aguardados do ano, tem premiação estimada em R$ 220 milhões.

O diferencial da Lotofácil n.º 3480 é que o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os ganhadores da faixa seguinte.

Quando e onde será o sorteio

O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece no sábado, 6 de setembro, às 20 horas (horário de Brasília).

A extração será realizada com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, apostadores de todo o país poderão acompanhar em tempo real os números sorteados.

Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência

O preço da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos no volante. A opção mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Já a aposta máxima, com 20 números, chega a R$ 54.264,00. A lógica é simples: quanto mais números marcados, maiores as chances de ganhar — mas também maior o investimento.

Lotofácil: onde e até quando apostar

As apostas podem ser feitas de três formas:

Desde 27 de agosto, todos os jogos feitos em canais oficiais já são automaticamente direcionados para a edição especial da Lotofácil da Independência 2025.

Serviço – Lotofácil da Independência 2025

  • Quando: 6 de setembro de 2025 (sábado)
  • Horário: 20 horas (horário de Brasília)
  • Onde assistir: canal da Caixa no YouTube
  • Prêmio estimado: R$ 220 milhões

