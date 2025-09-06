Lotofácil da Independência 2025: quando sai o resultado do sorteio?Concurso especial Lotofácil n.º 3480 sorteará R$ 220 milhões, o maior prêmio da história da modalidade; sorteio será transmitido ao vivo no YouTube
A Lotofácil da Independência 2025 promete agitar os apostadores de todo o Brasil. O concurso especial das Loterias Caixa, que já é um dos mais aguardados do ano, tem premiação estimada em R$ 220 milhões.
O diferencial da Lotofácil n.º 3480 é que o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os ganhadores da faixa seguinte.
Quando e onde será o sorteio
O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece no sábado, 6 de setembro, às 20 horas (horário de Brasília).
A extração será realizada com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, apostadores de todo o país poderão acompanhar em tempo real os números sorteados.
Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência
O preço da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos no volante. A opção mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.
Já a aposta máxima, com 20 números, chega a R$ 54.264,00. A lógica é simples: quanto mais números marcados, maiores as chances de ganhar — mas também maior o investimento.
Lotofácil: onde e até quando apostar
As apostas podem ser feitas de três formas:
- Em qualquer lotérica do País;
- Pelo site oficial das Loterias Caixa;
- Pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS).
Desde 27 de agosto, todos os jogos feitos em canais oficiais já são automaticamente direcionados para a edição especial da Lotofácil da Independência 2025.
Serviço – Lotofácil da Independência 2025
- Quando: 6 de setembro de 2025 (sábado)
- Horário: 20 horas (horário de Brasília)
- Onde assistir: canal da Caixa no YouTube
- Prêmio estimado: R$ 220 milhões
